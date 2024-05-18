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18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:09:00

MSB: 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : FETÖ şüphelisi Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Illegal geçiş Yakalananlar SEO uyumlu
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