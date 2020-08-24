Rusya'nın koronavirüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu

Rusya'nın koronavirüs aşısını alacak ilk ülke Belarus olacak
Kaynak: DHA
Rusya'nın geliştirdiği ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı Sputnik V koronavirüs (Kovid-19) aşısını ilk alacak ülkenin Belarus olacağı açıklandı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus’un alacağına karar verildiği ifade edildi. Basın ofisinden yapılan açıklamada, “İki devlet başkanı Belarus vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya’nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak” denildi.
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