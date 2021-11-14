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14 Kasım 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 17:00:00

Rusya'dan sürpriz TF-X açıklaması: Görüşmeler başladı

Kaynak: Sputnik

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Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle 5. nesil savaş uçağı ve S-400'lerle ilgili görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle, ülkenin 5. nesil savaş uçağı TF-X'in geliştirmesine yardım etme konusunda görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Bunun yanında Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanabileceğini düşündüğü sorusu üzerine, "Modern askeri Rus ürünlerinin tedariki ve beraber silah geliştirilmesi konularında görüşmelerimiz devam ediyor" cevabını verdi.

FSVTS Direktörü Şugayev, Dubai Airshow havacılık fuarı kapsamında Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamalarında, "Rusya, (kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda) Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım etmeye hazır olduğunu defalarca ifade etti, şu an için bu proje konusunda görüşme aşamasında bulunuyoruz" dedi.

S-400'DE KARARLI DURUŞ

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlatmıştı.

ABD'nin haksız yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddetmiş ve ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere devam etmişti. ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılması ardından Türkiye, 'kendi savaş uçağını yapma' kararı almıştı.

'YENİ S-400 TEDARİKİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'

Bunun yanında Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanabileceğini düşündüğü sorusu üzerine, "Modern askeri Rus ürünlerinin tedariki ve beraber silah geliştirilmesi konularında görüşmelerimiz devam ediyor" cevabını verdi.

Daha önce Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni S-400 bataryaları tedarikini içeren yeni anlaşmanın bu sene bitmeden imzalanabileceğini kaydetmişti.

Türkiye şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

Etiketler : Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi S-400 sistemi Türkiye Rosoboronexport Aleksandr Miheyev
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