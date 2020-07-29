Rusya'dan S-400 açıklaması! İkinci parti üzerinde çalışıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile yapılan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili bilgi aktardı.
Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi (ROSTEC) Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile yapılan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili bilgi aktardı. Çemezov, "Şimdi sevkiyatının olası ikinci kısmı üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
"SEVKİYATIN İKİNCİ KISMI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Putin’e, Türkiye ile yapılan anlaşmanın detaylarından bahseden Çemezov Türkiye’yi kastederek, "“Bu, NATO ülkesine yapılan bu çapta ilk sözleşme ve toplam değeri 2 buçuk milyar dolar. Şimdi sevkiyatının olası ikinci kısmı üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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