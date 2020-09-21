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21 Eylül 2020 Pazartesi 11:17:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 11:17:00

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Kaynak: AA

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Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 109 bin 595'e, ölü sayısı 19 bin 489'a ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 109 bin 595’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 71 artarak 19 bin 489’a, iyileşen sayısı 2 bin 616 artarak 911 bin 973’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 915 artarak 277 bin 408’e, ölü sayısı 12 artarak 5 bin 69’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 282 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 100 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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