  • BIST
    1105.12
  • Dolar
    7,3764
  • Euro
    8,8064
  • Altın
    471,3650
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Pekcan'dan fuarlarla ilgili açıklama
Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı
Ayla Algan: Hep komedi oynamak istedim
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Lübnan siyaseti başladığı yere geri döndü ! Hizbullah'ın meşruiyet ve imaj kaybı
'İsrail' açıklaması sonu oldu: Bedevi görevden alındı
Sağlık Bakanlığı PCR testi nedir? Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Korona testi için ücret ödeniyo ...
Yerli güneş panelleri üretim bandından iniyor
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırı: 2 ölü
Rusya, Belarus'u kaybetmeyi göze alamıyor! Ülkeyi destekten başka çaresi yok
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Giresun'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Süleyman Soylu: Bütün acil numaraları 112'de birleştireceğiz
İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurmuştu... Peki Bingöl Karacehennem nerede? Yıldırım-6 Opera ...
Anlaşma imzalandı! Türkiye'nin denizleri milli yazılımla yönetilecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabası içindeyiz
AFAD'dan 2 milyon kişiye Temel Afet Farkındalık Eğitimi verildi
Orta Doğu'da büyük güçler rekabeti ve partnerlik stratejisi
Hakkari'de terörden temizlenen bölgelerde bereket fışkırıyor
Afganistan kalıcı bir barışa ne kadar yakın?
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Yakalandılar
Akdeniz'de milyarlarca dolarlık cevher: Dünyanın enerji ticaret merkezi olabiliriz!
Mbappe finalde Lyon'u istiyor
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Manisa'ya meteor mu düştü?
Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung, 54 yaşına girdiğini açıkladı, paylaşımına yorumlar yağd ...
19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:57:00

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor: Son 24 saatte 4 bin 828 vaka

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Rusya'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 937 bin 321'e, can kaybı ise 15 bin 989'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 828 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 937 bin 321’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 117 artarak 15 bin 989’a, iyileşen sayısı 6 bin 795 artarak 749 bin 423’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,5’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 691 artarak 254 bin 448’e, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 687’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 248 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 33 milyon 200 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart ayı sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilirken, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER