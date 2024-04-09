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09 Nisan 2024 Salı 19:21:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 19:21:00

Rusya: Ukrayna'ın Bryansk'a yönelik saldırısında 2 kişi öldü

Kaynak: AA

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Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Bryansk bölgesindeki Klimovo yerleşim birimine topçu sistemleriyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını kaydeden Bogomaz, yaralılara tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.

Bogomaz, saldırı sonucu bir evde yangın çıktığını, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Etiketler : Dünya Rusya Ukrayna
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