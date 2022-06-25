Rusya açıkladı: Kritik şehir kontrol altına alındı

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25 Haziran 2022 Cumartesi 23:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 23:00:00

Rusya: Luhansk'ta Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini kontrolü altına aldıklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri ile Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucunda Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovskoye şehri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.

Böylece Ukrayna güçlerinin Azot fabrikasını direniş merkezi haline getirme girişiminin de engellendiğini kaydeden Konaşenkov, "Severodonetsk ve Borovskoye şehrinin kurtarılmasıyla birlikte (sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Severskiy Donets'in (Donets nehri) tüm sol kıyı bölgesi bu yönetimin tam kontrolü altına girdi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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