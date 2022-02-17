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17 Şubat 2022 Perşembe 17:59:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 18:00:00

Rusya: Güvenlik garantilerine cevap alamazsak karşılık veririz

Kaynak: AA

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Rusya, ABD'ye verdiği yazılı yanıtta "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadelerine yer verdi.

Rusya, ABD'ye verdiği yazılı yanıtta "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın güvenlik talepleri ile ilgili cevabını ilettiğini açıkladı.

Rusya ABD'ye 11 sayfalık bir cevap verdi ve buna göre Rusya, Ukrayna'yı işgal planı bulunmadığını mektupta iletti.

Rusya, tüm ABD güçlerinin Orta ve Doğu Avrupa'dan çekilmesini istedi

Mektupta, Ukrayna çevresinde gerilimi azaltmak için Kiev'in Minsk Anlaşmasına uyması, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması gerektiği vurgulandı.

Etiketler : ABD Rusya Son Dakika Ukrayna
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