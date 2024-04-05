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Rusya: Donetsk'teki Vodyanoye yerleşim birimini kontrol altına aldık
05 Nisan 2024 Cuma 18:19:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 18:19:00

Rusya: Donetsk'teki Vodyanoye yerleşim birimini kontrol altına aldık

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Donetsk bölgesindeki Vodyanoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki petrol, gaz ve enerji tesislerine zarar verme girişimine 31 Mart-5 Nisan tarihlerinde cevap verildiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri havadan ve karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın enerji altyapısına, ayrıca askeri ve sanayi işletmelerinin tesislerine, hava savunma sistemleri araçlarına, yakıt depolarına, Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı noktalara 39 grup saldırısı düzenledi. Saldırılar amacına ulaştı ve belirlenen tüm hedefler vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusunun Donbas'ta Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve avantajlı konumları kontrol altına almaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Avdiyivka yönündeki "Merkez" birliklerinin Donetsk'teki Vodyanoye yerleşim birimini ele geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bir hafta içinde Rus birliklerinin, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin kendi hava sahalarındaki 3 adet Su-25 savaş uçağını ve 5 adet S-300 uçaksavar füze sistemini yok ettiği bildirilen açıklamada, "Rus uçakları ve hava savunma sistemleri ile Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-27 ve 1 Mig-29 savaş uçağı, 5 Hammer ve JDAM hava güdümlü bombası, HIMARS, Vampire ve Uragan sistemlerinden fırlatılan 91 roket ve 1119 İHA imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Rusya Savunma Donetsk Vodyanoye Kontrol ele geçirme
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