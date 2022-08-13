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13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:03:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:49:00

Rusya: Donetsk'teki Peski yerleşim birimi ele geçirildi

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Peski yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30. Mekanize Tugayı'na ait 70'ten fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ve 300'ü aşkın askerin de yaralandığını savunan Konaşenkov, Donetsk bölgesinde ise 10. Dağ Taarruz Tugayı'nın 170 askeri ile 12 askeri teçhizatının yok edildiğini açıkladı.

Konaşenkov, Bahmut yerleşim biriminin yakınlarında 72. Mekanize Tugayı'nın 2 bölüğünün tamamıyla yok edildiğini ileri sürerek, "Müttefik güçlerinin saldırıları sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Peski yerleşim birimi kurtarıldı." dedi.

"4 yönetim merkezi yok edildi"

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Donetsk bölgesinde HIMARS çok namlulu roketatar ve söz konusu sitem için mühimmatlar ile deponun yok edildiğini aktardı.

"Mıkolayiv bölgesindeki Domanivka yakınlarında helikopter pistinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 'Mi-24' tipi helikopter imha edildi. Ayrıca, 4 yönetim merkezi yok edildi." diye konuşan Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini paylaştı:

"Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1736 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 297 tank ve zırhlı araç, 798 çok namlulu roketatar, 3 bin 295 obüs ve havan topu ve 4 bin 858 özel askeri araç yok edildi."

Etiketler : Rusya Ukrayna Donetsk
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