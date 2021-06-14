  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir
Stoltenberg: Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız
Türkiye'de 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
Jandarma damat ve polis gelin nikah masasına üniforma ile oturdu
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi
THY ABD uçuşlarında frekans arttırıyor
Ankara'da yağmur yağışı sonrası yollar göle döndü
Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak
Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var
Dünya genelinde nükleer silah stoğu azalırken operasyonel durumdaki silahların sayısı arttı
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türk Kızılaydan Filistin Kızılayına ambulans bağışı
Türkiye'de 34 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Başkan Erdoğan dünyaya ilan etti: Beklediğimiz desteği göremedik
Başkan Erdoğan ile Biden arasında sohbet
ABD-AB arasında kritik Türkiye görüşmesi
NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafı
Uzun soluklu çatışmalar kapıda!
Netanyahu'yu başbakanlık koltuğundan böyle kaldırdılar
Yunan basını: "Atina, Türk İHA'larına karşı çaresiz"
Dünyada ilk kez! Türkiye'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu
Türkiye'deki dünya devine önemli atama!
Tarihi ziyaret için geri sayım başladı! Türkiye kilit rol oynuyor
Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı: İttifakın en önemli ülkelerinden biri
14 Haziran 2021 Pazartesi 18:55:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 18:55:00

Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var

ABONE OL

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye'nin özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefik olduğunu belirterek, "NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğuna işaret ederek, "Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir. Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Rau, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği söyleşide Türkiye'nin Avrupa ve NATO için taşıdığı öneme değindi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan tek baş başa görüşmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olduğunu vurgulayan Rau, şunları söyledi:

"Türkiye hem ABD hem de Polonya için kilit bir müttefiktir. Bunun kanıtlarından biri de Başkan Biden'ın Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi için planlanan tek ikili görüşmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme olmasıdır. ABD, Afganistan'dan çekilirken, bu çekilmenin gözetimi Türk ordusu tarafından yapılıyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir. Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır."

Rau, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Baltık Denizi'nden geçerek Rus doğal gazını Avrupa'ya ulaştıracak Nord Stream 2 projesini inşa eden şirketlere ABD'nin uyguladığı yaptırımdan vazgeçmesi haberini basından duyduğunu belirten Rau, "Amerikalı müttefiklerimiz, bu kararın sonuçlarına dünyanın en çok maruz kalacak olan bölgesi ile müzakere için vakit bulamamışlardır." dedi.

Bu projenin Ukrayna, Polonya ve diğer NATO ile Orta Avrupa ülkeleri için askeri tehdidi artıracağına da işaret eden Rau, Rusya'yı komşularına karşı agresif bir siyaset yürütmekle suçladı.

Rau, Belarus'taki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Polonyalılar, Belarus demokrasisini, kendi hayatlarını ve sevdiklerini tehlikeye atan cesur Belarusluları desteklemek için birleşmeli, bu sayede Belarus halkı demokrasi hakkını kazanabilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau Türkiye NATO avrupa
Şahmeran başlıyor

Şahmeran başlıyor
Gülse'den Sezen şarkısı

Gülse'den Sezen şarkısı
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Merve aşısını oldu!

Merve aşısını oldu!
Kaan'ı koluna kazıttı

Kaan'ı koluna kazıttı
'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

'Masumlar Apartmanı'nda yokum!
Ünlü şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!

Ünlü şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
Tiyatro sahnesi için hazır

Tiyatro sahnesi için hazır
Bergen'i iznim olmadan çekemezler

Bergen'i iznim olmadan çekemezler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER