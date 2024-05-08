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08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:12:00

Kayıp bisikletler depoda çürüyor!

Kaynak: AKŞAM

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İSBİKE'deki bisikletler kayboldu, istasyonlar çöplüğe döndü. Kayıp binlerce bisikletin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

İBB'nin İSPARK bünyesinde olan İSBİKE, geçtiğimiz aralıkta akıllı bisiklet istasyonlarının bakıma alındığını açıkladı. Bisiklet istasyonlarının 5 aydır boş olduğu ve çürümeye başladığı görüldü. İSBİKE'ye ait yüzlerce kayıp bisiklet Kartal'da istiflenmiş ve çürümeye terk edilmiş olarak bulundu. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz AKŞAM'a şu açıklamayı yaptı:

ÖNERGE VERDİK AKSİYON ALINMADI

"2019'da İBB yönetiminin el değiştirmesiyle İSPARK bünyesinde kurulan İSBİKE'ın da bisiklet hizmetleri sıkıntıya girdi. 5 yıl boyunca sahada bisiklet istasyonlarını gördük fakat bisikletleri göremedik. Bu konu ile ilgili defalarca İBB meclisinde soru önergesi vermemize rağmen herhangi bir aksiyon alınmadı. Hatta bisiklet istasyonlarında bisiklet olmadığı için yeri çöp konteynerleri olarak kullanılmaya başlandı. Son tespitlerimize göre bisikletlerin Asya ve Avrupa'daki iki depoda çürümeye terk edildiğini gördük. Kartal Soğanlık'taki Hamidiye deposunda binlerce bisikletin çürüdüğünü, kaderine terk edildiğini gördük."

Etiketler : ibb isbike bisiklet
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