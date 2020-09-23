  • BIST
    1102.65
  • Dolar
    7,7112
  • Euro
    8,9906
  • Altın
    461,2830
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den Lübnan'a 'siyasete değil halka öncelik tanıyın' çağrısı
Sisi, Kahire'de Hafter ve Akile Salih ile bir araya geldi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 32 milyonu aştı
Bakan Soylu: İkna metodumuz 700'ü aştı
Facebook'a nefret gruplarını engellemesi talebiyle dava açıldı
İsrail ile BAE enerji alanındaki iş birliğini görüştü
Polonya ekibi Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkan ilk takım oldu
Avrupa Birliği'nden Lübnan'daki Filistinli mülteciler için 30.6 milyon avroluk destek
Mısır'da hapishaneden kanlı firar girişimi: 4'ü idam mahkumu 7 kişi öldü
Putin'den dikkat çeken nükleer santral çıkışı: Odunla mı ısınacaksınız?
İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi
Trump, Küba'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığında strateji ve değerlendirme toplantısı
Diyarbakır'da karantinayı ihlal eden 106 kişi yurda yerleştirildi
Pidecinin dövülerek öldürülmesinde eşi ve 2 yakınına 10'ar yıl hapis cezası
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Politico: CIA, Trump'a sunulan 'Rusya ile ilgili istihbarat' akışını sınırlandırdı
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler
Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Edib'den teknokrat hükümet vurgusu
Tüpraş'tan "kota ve keyfi fiyat" iddiasına ilişkin açıklama
Suudi Kralı'ndan ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek
SETA'dan 'Türk Yunan Anlaşmazlıkları Neden ve Nasıl Çözülmeli' paneli
23 Eylül 2020 Çarşamba 21:26:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 21:49:00

Putin'den dikkat çeken nükleer santral çıkışı: Odunla mı ısınacaksınız?

ABONE OL

Putin Nükleer İşçi Günü kapsamında işçilerle bir araya geldi.Nükleer santralleri kapatan ülkelere tepki gösteren Putin “Odunla mı ısınacaksınız” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da 28 Eylül'de kutlanan Nükleer İşçi Günü kapsamında Kremlin Sarayı'nda nükleer santral yöneticileri ve işçileriyle bir araya geldi.

İşçilere hitaben konuşmasında nükleer santrallerin dünya için temiz enerji kaynakları olduğunu savunan Putin, bu doğrultuda ülkesinin nükleer santrallere verdiği önemden bahsetti.

ODUNLA MI ISINACAKSINIZ

Önceki yıllarda Almanya ziyaretinde bu konu üzerine görüşmelerde kullandığı ifadeleri açıklayan Putin, "Geçmiş zamanlarda Almanya'da konuşmuştum. Şimdi siz nükleer santralleri kapatıyorsunuz. Bizden gaz almak istemiyorsunuz. Peki ısınmak için ne kullanacaksınız? Yakacak odunla mı? Ama yakacak odun da yok. Bunun için Sibirya'ya gitmelisin" diyerek batılı ülkelerin nükleer santralleri kapatma kararlarına tepki gösterdi.

Batılı ülkelere nükleer santral kararları nedeniyle tepkilerini sürdüren Putin, "İnsanlar gelişiyor ve teknoloji daha karmaşık hale geliyor. Bir gün insanlık mükemmele ulaşacak. Ama Avrupa'daki ortaklarımız işleri ciddi şekilde zorlaştırıyor. Çünkü birçok ülkede nükleer santraller kapalı. Hala birincil enerji kaynağı net değil" şeklinde konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER