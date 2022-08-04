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04 Ağustos 2022 Perşembe 15:40:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 15:40:00

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık ettiği Rusya Güvenlik Konseyinde, yarın gerçekleşecek Rusya-Türkiye zirvesini ve Karabağ'daki son gelişmeleri görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıda, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında Soçi'de gerçekleşecek görüşme öncesinde Rusya-Türkiye ilişkileri ele alınırken, Karabağ'daki son gelişmeler de istişare edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Putin'in Karabağ'daki son gelişmeleri yarınki görüşmede ele alabileceklerini söylemişti.

Etiketler : Kremlin RUSYA Dmitriy Peskov
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