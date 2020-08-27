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27 Ağustos 2020 Perşembe 16:48:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 16:59:00

Putin: Lukaşenko'nun talebi üzerine özel bir polis gücü oluşturduk

Kaynak: DHA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun isteği üzerine, Belarus'a gönderilmeye hazır özel polis gücü oluşturduklarını söyledi. Minsk yönetiminin “işler çığrından çıkmadığı sürece bu polis gücünü kullanmayacağına söz verdiği”nin altı çizildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halk tarafından istifaya çağrılan Belarus yönetiminin talebi üzerine özel bir polis gücü oluşturduğunu söyledi.

Interfax ajansının aktardığı habere göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Putin, “Benden bir polis gücü oluşturmamı istedi, ben de bu isteğini gerçekleştirdim.” dedi.

Minsk yönetiminin söz konusu polis gücünü “işler çığrından çıkmadığı sürece kullanmayacağına dair söz verdiğinin” altını çizen Putin, şunları kaydetti:

“Kendilerini protestocuların arasında kamufle eden aşırı unsurlar siyasi sloganların arkasına sığınıp yağmaya başlamadıkları, araçları ve evleri ateşe vermedikleri, bankalara ve devlet binalarına saldırmadıkları sürece bu polis gücü devreye girmeyecek.”

NELER YAŞANMIŞTI?

Belarus’ta 9 Ağustos’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi açıklamalarda mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasına karşılık, muhalifler, sonuçların hileli olduğunu öne sürerek, üç haftadır protesto gösterileri düzenliyor. Avrupa Birliği’nin muhalifleri desteklemesine tepki gösteren Moskova yönetimi ise, konunun Belarus’un iç meselesi olduğunu ifade etmişti. Rusya ve Belarus cumhurbaşkanları, krizin bşalamasından bu yana, dört kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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