VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak
TBMM'de 'kripto para' toplantısı
Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Putin'den gövde gösterisi
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı!
Tarih verildi: Market fiyatları inecek
Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!
NATO'da devir teslim: Komuta Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
Bakan Soylu'dan çarpıcı yorum
PKK için istihbarat toplamaya başladı!
Yunan medyasında 'Ejder Yalçın' rahatsızlığı
Altından TL mevduata dönüşüm
Bernotti 79; Avrupa'da Birçok Corner Açmayı Planlıyor
Evo Holding 12. Yıl Yeni Yıla Merhaba Etkinliğini Gerçekleştirdi
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Havada müthiş tesadüf! Uçakları yan yana uçtu
Doğal Saç Ekimi Sonuçları Nasıl Elde Edilir? Este Favor Saç Ekimi Anlatıyor!
İşte orta vadeli enflasyon hedefi
Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi!
Memur ve emeklilere yüksek zam yolda!
İşte yeryüzünden silinecek ülke ve şehirler
Adaylık ilanı gibi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı
29 Aralık 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 17:00:00

Putin gözdağı verdi: Rusya, Sovyetler'in çöküşünden bu yana en büyük roketini uzaya gönderdi

Kaynak: NTV

ABONE OL

Rusya, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana en büyük roketini uzaya fırlattı. Vladimir Putin'in bu hamlesi, batılı liderlerin Ukrayna konusundaki uyarılarını artırmasının ardından bir gövde gösterisi olarak yorumlandı.

Sovyetler Birliği, onlarca yıl boyunca uzay çalışmalarında dünyada öncü ülke olarak kendini gösterdi. 1957'de ilk uyduyu fırlattı ve kozmonot Yuri Gagarin 1961 yılında uzaya giden ilk insan oldu. Ancak 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana, Rusya'nın uzay programı yolsuzluk ve teknik aksiliklerle boğuşuyor.

Uzayın süregelen askerileşmesinin şaşırtıcı bir göstergesi olarak Rusya, 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yanaki en büyük roketini fırlattı. 761 ton ağırlığındaki ve 65 metre uzunluğundaki Angara A-5, dün kuzey Rusya'daki Plesetsk kozmodromundan havalandı.

PUTİN'İN GÖVDE GÖSTERİSİ

Diğer taraftan, roketin fırlatılması, Rus yetkililerin NATO'yu 1941'de Rusya'yı işgal eden Alman ordusu Wehrmacht'a benzetmesi ve Ukrayna'daki olası bir çatışmayı 1962'deki Küba füze kriziyle karşılaştırmasının ardından gerçekleşti. Batılı medya, yeni nesil bir roket olan Angara A-5'in fırlatılmasını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gövde gösterisi olarak niteledi.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, "Roscosmos askeri-uzay güçlerini ve tüm Rus uzay endüstrisini tebrik ediyor. Fırlatma başarılı bir şekilde gerçekleşti" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Tüm fırlatma öncesi operasyonlar ve Angara-A5 roketinin fırlatılması düzgün bir şekilde gerçekleşti" denildi.

ADINI ANGARA NEHRİNDEN ALIYOR

Bununla birlikte, ağır sınıf Angara roketinin son lansmanı Aralık 2020'de gerçekleşti. Adını Baykal Gölü'nden akan bir Sibirya nehrinden alan Angara roketleri, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra inşa edilen ilk yeni roket ailesini oluşturuyor ve 1960'lara dayanan ve son yıllarda bir dizi başarısızlığa uğrayan Proton roketlerinin yerini almak üzere tasarlandı.

ÇEVRE DOSTU YAKIT

Putin, yeni roketlerin Rusya'nın uzay endüstrisini canlandıracağını ve diğer eski Sovyet ülkelerine olan bağımlılığı azaltacağını umuyor.

Yetkililer ise ağır sınıf Angara roketinin, çok zehirli heptil gazı yerine oksijen ve gazyağı ile çalıştığı için öncekilerden daha çevre dostu olduğunu söylüyor.

RUSYA VE UKRAYNA İLİŞKİLERİNİN GERİLMESİ

Rusya ve Ukrayna ilişkileri, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle gerilmişti. Rusya'nın destek verdiği ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çıkan çatışmalarda 14 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Son aylarda ise tatbikatlar ve karşılıklı sert açıkmalarla gerilim giderek yükseliyor. Ukrayna son olarak Donetsk bölgesinde tanklarla tatbikat yaptı. Rusya'yı topraklarına saldırmaması konusunda uyardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin'in kafasında ne olduğunu tahmin etmeye çalışmıyoruz ama şunu iyi anlamalı. Ukrayna'ya saldırının bedeli ağır olur. En iyisi bunu yapmamak" dedi.

Ardından NATO ve Batılı ülkeler de Ukrayna'nın yanında olduklarına dair açıklamalar yaptı.

Aymı zamanda, NATO üye olmayı isteyen Ukrayna bu yıl içinde ABD'den hem mühimmat hem de javelin füzeleri aldı.

PUTİN'DEN UYARI

Rusya ise 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya ilettiği anlaşma teklifinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istedi.

Rusya, NATO üyesi olmayan bölge ülkelerinde askeri üs kurmaması ve askeri işbirliği yapmaması konusunda Batı'dan garanti istedi.

Rusya'nın teklifinde nükleer silahların ülke dışında konuşlandırılmaması maddesi de yer aldı.

Geleneksel yıl sonu toplantısında "ABD füzeleri kapımızının eşiğinde" diyen Putin, "eylemlerimiz Rusya'nın güvenliğine bağlı olacak" açıklamasını yaptı.

Etiketler : rusya putin Roscosmos askeri-uzay güçleri Dmytro Kuleba
Velayet savaşı bitti

Velayet savaşı bitti
İnkar etmediler

İnkar etmediler
Şarkılar gurbetçilere

Şarkılar gurbetçilere
Ödül evi villaya dönecek!

Ödül evi villaya dönecek!
Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali

Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali
Sette birbirimizi tanımadık

Sette birbirimizi tanımadık
Parayı elimde tutamadım

Parayı elimde tutamadım
Gizemli arkadaş

Gizemli arkadaş
Adana tarzı Serenay

Adana tarzı Serenay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER