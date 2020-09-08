  • BIST
    1089.6
  • Dolar
    7,4907
  • Euro
    8,8298
  • Altın
    465,5720
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi
ABD, Kudüs kararını pekiştirmek için İsrail'deki büyükelçiliğine ait konutu sattı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek
Nihat Doğan'ın acı günü! Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu
Fas'taki 'Libya Diyalog Toplantısı'nda' önemli anlaşmalara varıldı
Adalet Bakanlığı: Karantina kurallarına uymayanlar hapis cezasına çarptırılabilir
Trump kampanyasına mal varlığından 100 milyon dolar aktarabilir
Pompeo'dan 'İran'ın belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığı' iddiası
Erbaş'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
MEB, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı
ABD'de yeni başkanı Trump mı, Biden mi olacak?
Gaziantep'te feci kaza: 4 ölü 7 yaralı var
Banka aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi parayla iş kuracakmış
Bakan Koca: Son 24 saatte 1761 kişiye koronavirüs tanısı konuldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
Türkiye, Libya Diyalog Toplantısı'na ev sahipliği yapan Fas'ın yapıcı tutumundan memnun
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri
İngiltere: Kaşıkçı cinayeti konusunda sürekli şeffaf soruşturma çağrısında bulunduk
Bakan Altun, AA'nın ardından TRT muhabirinin hedef haline getirilmesini kınadı
Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
MEB'den yüz yüze eğitim kararı
Amerikan Forbes dergisi yazdı: Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti
ÖSYM açıkladı: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek
Rus piyasaları kan kaybediyor
08 Eylül 2020 Salı 21:09:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 21:09:00

Pompeo'dan 'İran'ın belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığı' iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "E3 ve diğer ülkeler nükleer anlaşmanın tarih olduğu gerçeğine uyanmalı ve (İran'a) daha ağır yaptırım uygulanması konusunda bize katılmalıdır. Baskı ve kapsamlı müzakere tek yoldur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın, Batılı ülkeler ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda (JCPOA) belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığını ileri sürdü.

Pompeo, İran'ın uranyum geliştirme konusundaki çabalarına dair Twitter'dan yazılı açıklama yayımladı.

Tahran yönetiminin, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda belirtilen maksimum uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığını savunan Pompeo, Fransa, Almanya ve İtalya'ya atfen, "E3 ve diğer ülkeler nükleer anlaşmanın tarih olduğu gerçeğine uyanmalı ve (İran'a) daha ağır yaptırım uygulanması konusunda bize katılmalıdır. Baskı ve kapsamlı müzakere tek yoldur." ifadelerini kullandı.

ABD ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

JCPOA, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, BMGK'nın İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenilemek istiyor. Bu çabası geçen ay başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği tehdidinde bulunmuştu.

İran ile birlikte anlaşmanın taraflarından AB, Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER