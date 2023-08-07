VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
GRKY, KKTC'nin yardım teklifini kabul etmedi
Türkiye'den dünya devi Real Madrid'e bir transfer daha!
Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altında
Slovenya'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi
"Demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması milli zarurettir"
Polonya'dan Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderme kararı
07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:43:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:43:00

Polonya'dan Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderme kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Polonya Sınır Muhafızları, ülkenin Belarus sınırına ilave 1000 asker konuşlandırılmasını istedi

Polonya haber ajansı PAP'a göre, Polonya-Belarus sınırında bazıları şiddet içeren bir dizi olay meydana geldi.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, bugün düzenlediği basın toplantısında, sınırda yaşanan olayların ardından, Polonya Sınır Muhafızlarının ülkenin Belarus sınırına ilave 1000 asker konuşlandırılmasını istediğini kaydetti.

Tüm yasa dışı göçle mücadele sürecinin Belarus Sınır Muhafızları tarafından organize edildiğini söyleyen Wasik, Belarus sınırında Polonya askerlerini hedef alan saldırganlık düzeyinin arttığını kaydetti.

Polonyalı yetkililer, sınır güvenliğinin artırılacağına yönelik açıklamalarını son haftalarda yoğunlaştırdı. Özellikle Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in Belarus'a yerleştirilmesinin ardından yükselen güvenlik kaygıları nedeniyle bu adımlar sıklaştırılıyor.

Etiketler : polonya belarus polonya-belarus
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Evlilik yakında

Evlilik yakında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX