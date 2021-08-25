Pentagon: Kabil Havalimanı'nda sorumluluğumuz yoktur

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur. Kabil Havalimanı'nda 10 binden fazla kişi tahliye edilmeyi bekliyor" denildi. Şu ana kadar 4 bin 400'den fazla ABD'linin Kabil'den tahliye edildiği açıklanırken, son birkaç gün içinde Kabil Havalimanı'ndan asker ve ekipmanların taşınmasına öncelik verileceğinin altı çizildi. Ayrıca, ABD'nin gerekirse verdiği son tarihe kadar insanları Kabil'den tahliye etmeye devam edeceği açıklandı.