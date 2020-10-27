Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!

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27 Ekim 2020 Salı 11:28:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 11:36:00

Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa'da halay çekerek kutladı

Kaynak: DHA

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İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde halay çekerek attı.

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde halay çekerek attı.

Azerbaycan’ı cephede yenemeyen işgalci Ermenistan dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu.

Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Sarkisyan’ın görevden alınmasına karar verildi.

İşgalci Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde düzenlenen "söz de zafer" kutlamasını halay çekerek attı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı sitesi Ermenistan
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