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Paris'te maske takmak zorunlu hale geldi
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27 Ağustos 2020 Perşembe 16:06:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 16:06:00

Paris'te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te yeni koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla birlikte şehrin genelinde maskelerin kullanılması zorunlu hale getirildi.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmasına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ülkede 19 bölgenin salgın açısından "kırmızı bölge" listesine eklendiğini ifade eden Castex, Paris Valiliğinin kararıyla kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Castex ayrıca, tüm okullarda öğretmenlerin ve 11 yaşından büyük öğrencilerin maske takmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da bir haftada yaklaşık 800 bin test gerçekleştirdiklerini, hedefin bu sayıyı 1 milyona çıkarmak olduğunu aktardı.

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 5 bin 429'a ulaşmıştı. Bu nisandan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

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