Norveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid evinde ölü bulundu
Kaynak: AA
Norveç'in Kristiansand kentinde İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid evinde ölü bulundu.
Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, İslam karşıtlığıyla bilinen 48 yaşındaki Eivind Lid, evinde ölü bulundu.
Kristiansand Eminiyet Müdürülğünden Henrik Bjugan Hegdahl, Eivind Lid'in vücudunda yaralar bulunduğunu ve polisin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.
İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın Ağustos ayında Bergen kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna katılan Eivind Lid, Sian'ın lideri Lars Thorsen'e verdiği destekle biliniyor.
- İslam karşıtlığıyla bilinen Eivind Lid evinde ölü bulundu
- İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: Çaresizliğin barbarca ifade edilmesi
- "Tüm olasılıklara hazırız"
- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 682 bini geçti
- Trump, kendisini destekleyenleri selamladı
- Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 41 bin 823