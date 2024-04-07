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07 Nisan 2024 Pazar 19:18:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 19:18:00

Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık': 3 çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuk hayatını kaybetti, 127 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'nın Sokoto eyaleti Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

Etiketler : Sokoto Hastalık Çocuklar Nijerya Sağlık
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