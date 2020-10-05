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05 Ekim 2020 Pazartesi 10:57:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 10:57:00

Nicolas Maduro'nun oğlu ve ablası, Rus koronavirüs aşısına gönüllü oldu

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu ve ablası, Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik-V aşısının testlerine katılmaya gönüllü oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, oğlunun ve ablasının Rusya’da koronavirüse karşı üretilen Sputnik-V aşısının testlerine katılmaya gönüllü olduklarını duyurdu.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Maduro’nun oğlu Nicholas Maduro Guerra ile anestezi uzmanı ablası Maria Teresa Maduro, Rus aşısı Sputnik-V’nin üçüncü faz denemelerine katılacak.

İlk grup Rus aşılarının geçen hafta ulaştığı Venezuela’da, aşı denemelerine sağlık çalışanlarının, öğretmenlerin ve yaşlıların katılacağı bildirildi.

“İLK AŞIYI BEN OLACAĞIM”

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya tarafından üretilen Sputnik-V aşısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

“Herkesin koronavirüs aşısı olacağı bir gün gelecek, ve o gün aşılanacak ilk kişi ben olacağım. Aşı olarak büyük bir örnek teşkil edeceğim.”

UZMANLAR ENDİŞELİ

Uzmanlar, klinik testleri henüz tamamlanmayan Sputnik-V ile ilgili büyük bir endişe duyuyor. Öte yandan, Rus yetkililer ise ekim ayı içerisinde halkın aşılanmaya başlanacağını duyurmuştu.

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