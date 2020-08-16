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16 Ağustos 2020 Pazar 22:28:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 22:37:00

Netanyahu'dan normalleşme açıklaması: Barış karşılığı toprak ilkesi artık yok

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan normalleşme anlaşmasının bölgesel çözüm sürecine dayalı “barış karşılığında toprak” ilkesini ortadan kaldırdığını söyledi.

Hükümetin haftalık toplantısının ardından Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu, Batı Şeria'daki bazı toprakların İsrail'e ilhak edilmesi planından vazgeçmediğini yineledi.

Netanyahu, "İlhak meselesinin plana (ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Planı) dahil edilmesi konusunda ısrar eden benim. Bu planda da hiç bir değişiklik olmadı. Başkan Donald Trump da bu plana bağlı. Ben de müzakerelerin bu temelde olması konusunda kararlıyım." ifadesini kullandı.

BAE ile imzalanan anlaşmanın, İsrail'in herhangi bir toprak parçasından çekilmesini istemediğini vurgulayan Netanyahu, şu ifadelere yer verdi:

"Barışın topraklardan çekilmeyle (barış karşılığı toprak) tesis edilebileceği inancı artık yok, öldü. Bu inanç, gerçek barış, barış karşılığı barış, güçten doğan barış inancıyla değiştirildi. Artık bunu geçerli kabul ediyoruz."

ABD'nin girişimiyle 1991'de gerçekleştirilen Madrid Konferansı, "barış karşılığı toprak" ilkesini temel almıştı. Buna göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmesi, Filistin halkına başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkı tanıması öngörülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Netanyahu anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının akabinde yaptığı açıklamada, ilhak planının ertelendiğini ancak planda bir değişiklik olmadığını belirtmişti.

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