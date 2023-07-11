NATO liderleri ve eşleri akşam yemeğinde bir araya geldi

NATO liderleri ve eşleri akşam yemeğinde bir araya geldi

NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşiyle geldiği yemekte ABD adına Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yer aldı.

Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.