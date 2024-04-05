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Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
05 Nisan 2024 Cuma 22:40:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 22:40:00

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

Kaynak: AA

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı.

Rusya'da Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek"le suçlanan şüpheli Tacikistan vatandaşı Muhammed Zoir'in 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Moskova'da konser salonuna terör saldırısı! Failleri yakalandı

Saldırıya ilişkin bugüne kadar 10 kişi tutuklanmıştı.

Etiketler : Crocus City Hall Moskova saldırısı tutuklama RUSYA
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