  • Bist 100
    94.831
  • Dolar
    5,7761
  • Euro
    6,5716
  • Altın
    261,7849
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'de 'Müslümanlara vize yasağı' protesto edildi ABD'de 'Müslümanlara vize yasağı' protesto edildi
Tahir askerde Tahir askerde
Van Damme Türkiye’ye geliyor Van Damme Türkiye’ye geliyor
Parmak'a talip çıktı Parmak'a talip çıktı
Aslan’a bedava golcü Aslan’a bedava golcü
Barışın nedeni bebek mi? Barışın nedeni bebek mi?
'Rusya, S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor' 'Rusya, S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor'
Rumlara silah ambargosu kaldırılıyor Rumlara silah ambargosu kaldırılıyor
Bahreyn'de skandal Bahreyn'de skandal
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
"RTÜK denetim için yapay zekayı kullanıyor" "RTÜK denetim için yapay zekayı kullanıyor"
Çipras'ın tehdidine anında cevap Çipras'ın tehdidine anında cevap
Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap
Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi
Televizyon karşısında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli Televizyon karşısında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat' 'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'
AB ülkelerinden İran'a "gerginliği arttırıcı adımlardan kaçının" çağrısı AB ülkelerinden İran'a "gerginliği arttırıcı adımlardan kaçının" çağrısı
Madagaskar'daki bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 80 yaralı Madagaskar'daki bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 80 yaralı
'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'
Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu'na 13 yıl 6 ay hapis cezası Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu'na 13 yıl 6 ay hapis cezası
Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri Buric oldu Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri Buric oldu
BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu
Manisa'da kuvvetli sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı Manisa'da kuvvetli sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 22:39 | Çarşamba

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel temasları çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında Atina ve Ankara'da gerçekleştirilen, güven arttırıcı önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla yapılan heyetler arası toplantılardan duyulan memnuniyet dile getirildi, söz konusu toplantıların iyi komşuluk ilişkileri içinde devam etmesinin önemine değinildi.

Bakan Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde, barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü, Ege Denizi ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceği, provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılmasının önemi vurgulandı.

(AA)

'Rusya, S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ