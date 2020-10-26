İslam dünyası tek ses tek yürek oldu

Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor! İslam dünyası Fransa'ya karşı tek ses tek yürek oldu

Fransa'daki gelişmelere bir tepki de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'ndan gelirken yapılan açıklamada, Fransa’ya ve lideri Macron'a İslam dinini hedef alan ayrıştırıcı politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Pakistan, büyükelçisini çağırıp açıklama isterken İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf da, “Müslümanlar ve tevhide inananlar, Fransa’nın inatçı ve akılsız liderlerini şiddetle kınıyor” açıklamasında bulundu.

TEPKİLER SOKAĞA AKTI

Irak'ta bir grup araçlı Macron'a tepki gösterisi düzenlerken, gösterilerde Macron'un üzeri kırmızı çarpı işaretilye kaplı bir posteri de yer aldı. Macron'a ait posterlerin yakıldığı Suriye ve Yemen’de ise gösterilerde “Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir” yazılı pankartlar taşındı. Filistin’de düzenlenen gösterilerde protestocular Türk bayrağı taşıdı.