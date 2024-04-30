AK Parti MYK sona erdi: Ömer Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK gündemine ilişkin konuşuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Gazze'deki durum birinci gündemimiz olmaya devam ediyor. Küresel vicdan ayakta. Dünyanın bütün önemli şehirlerinde insanlar tepkilerini ortaya koyuyor. Halklar, Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor.

Dünyanın demokratik dediğimiz ülkelerin verdiği tepki hiçbir şekilde insanlık onuruna yarışan bir tepki değil.