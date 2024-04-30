Sahte kimlik sendromu nedir?

Katalonya Psikoloji Derneği'nden psikoterapist Dolors Liria, sendromu; "Bir kişinin kendi erdemlerini içselleştirememesi ve başkalarının onun bir dolandırıcı olduğundan şüpheleneceklerine dair taşıdığı korku" şeklinde tanımlıyor

Uzmanlar, bu sendromun kişinin gerçek kimliği ile kafasında yarattığı kimlik farklı olduğunda ortaya çıktığını söylüyor

Kişinin sendrom nedeniyle potansiyelini ve başarabileceklerini görememesi şu ana kadar başardıklarına rağmen değersiz hissetmesine neden oluyor

İlk olarak 1978 yılında tanımlanan ve kadınlar arasında daha yaygın olan bu sendrom uzmanlara göre "değiştirilebilir" bir durum

Bunun için öncelikle sorunun farkında olunmalı, çok stresli anlarda önceki başarılar hatırlanmalı ve kişi kendine karşı yapıcı olmalı.

Emek harcanan her başarı mutlaka kutlanmalı ve takdir edilmeli.