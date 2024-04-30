Sahte kimlik sendromu nedir?
Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu
Katalonya Psikoloji Derneği'nden psikoterapist Dolors Liria, sendromu; "Bir kişinin kendi erdemlerini içselleştirememesi ve başkalarının onun bir dolandırıcı olduğundan şüpheleneceklerine dair taşıdığı korku" şeklinde tanımlıyor
Uzmanlar, bu sendromun kişinin gerçek kimliği ile kafasında yarattığı kimlik farklı olduğunda ortaya çıktığını söylüyor
Kişinin sendrom nedeniyle potansiyelini ve başarabileceklerini görememesi şu ana kadar başardıklarına rağmen değersiz hissetmesine neden oluyor
İlk olarak 1978 yılında tanımlanan ve kadınlar arasında daha yaygın olan bu sendrom uzmanlara göre "değiştirilebilir" bir durum
Bunun için öncelikle sorunun farkında olunmalı, çok stresli anlarda önceki başarılar hatırlanmalı ve kişi kendine karşı yapıcı olmalı.
Emek harcanan her başarı mutlaka kutlanmalı ve takdir edilmeli.
Uzmanlara göre bu durumdan sıyrılabilmek için başkalarının gözünden kendine bakmak, beklentileri dengelenmek ve kendine sevgiyle yaklaşmak da önemli.
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