VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti MYK sona erdi: Ömer Çelik'ten açıklamalar
Sahte kimlik sendromu nedir?
KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü
Başarılı insanların 7 sırrı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çinli teknoloji devinin heyetini kabul etti
Soykırımcı İsrail'in Savaş Kabinesi'nin toplantısı iptal edildi

VİDEO GALERİ

Sahte kimlik sendromu nedir?

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Katalonya Psikoloji Derneği'nden psikoterapist Dolors Liria, sendromu; "Bir kişinin kendi erdemlerini içselleştirememesi ve başkalarının onun bir dolandırıcı olduğundan şüpheleneceklerine dair taşıdığı korku" şeklinde tanımlıyor

Uzmanlar, bu sendromun kişinin gerçek kimliği ile kafasında yarattığı kimlik farklı olduğunda ortaya çıktığını söylüyor

Kişinin sendrom nedeniyle potansiyelini ve başarabileceklerini görememesi şu ana kadar başardıklarına rağmen değersiz hissetmesine neden oluyor

İlk olarak 1978 yılında tanımlanan ve kadınlar arasında daha yaygın olan bu sendrom uzmanlara göre "değiştirilebilir" bir durum

Bunun için öncelikle sorunun farkında olunmalı, çok stresli anlarda önceki başarılar hatırlanmalı ve kişi kendine karşı yapıcı olmalı.

Emek harcanan her başarı mutlaka kutlanmalı ve takdir edilmeli.

Uzmanlara göre bu durumdan sıyrılabilmek için başkalarının gözünden kendine bakmak, beklentileri dengelenmek ve kendine sevgiyle yaklaşmak da önemli.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

SON EKLENENLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX