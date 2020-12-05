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05 Aralık 2020 Cumartesi 00:54:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 00:54:00

Macron, ırkçılığı itiraf etti: Bu bir gerçek

Kaynak: İHA

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinde şiddet ve ırkçılık olduğunu kabul ederek, "Fransa'da toplumda şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde şiddete başvuran polislerin olduğunu belirterek, "Fransa'da toplumda da şiddet ve ırkçılık var" dedi.

Macron, Fransız medyasına polis şiddetine yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Macron ayrımcılık ve polis şiddeti ile mücadele etmek için iki platformunun hazırlandığını duyurdu.

MACRON, IRKÇILIĞI BÖYLE İTİRAF ETTİ

Ülkesinde siyah tenlilere ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Macron, "Beyaz tenli olmadığımızda polis tarafından çok daha kontrol edildiğimiz doğru. Hareket etmenin tek yolu, kolay bir şekilde ihbarda bulanabileceğimiz ulusal ve bir platform kurmaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE BAŞVURAN POLİSLER VAR"

Polislere ve jandarmaya özel eğitim verileceğini kaydeden Macron, polis şiddetinin önüne geçmek için polislerin üzerlerinde kamera olacağını duyurdu.

Macron "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor. Fransa’da toplumda da şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek" diyerek bunların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Etiketler : macron fransa polis ırkçılık şiddet
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