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06 Kasım 2020 Cuma 20:58:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 20:58:00

Macron Fransa'yı karıştırıyor! Türklere ırkçı saldırı

Kaynak: İHA

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Irkçı söylemlerini arttıran Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı yaptığı Fransa'da Türklere ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Nantes şehrinde 4 gün önce saldırıya uğrayan ve Türklere ait olan kasap dükkanına yeniden ırkçı saldırı yapıldı.

Fransa'da Türk düşmanlığı giderek artıyor. Fransa'nın Nantes şehrindeki Türklere ait kasap dükkanı bir hafta içerisinde iki kez saldırıya uğradı.

SKANDAL İFADELER YAZILDI

Saldırganlar, son saldırılarında dükkana maddi hasar verirken, duvarlara "Türklere ölüm", "Erdoğan'a ölüm", "Ülkenize geri dönün", "Yaşasın domuz" gibi ırkçı ve İslamofobik ifadeler yazdı. Saldırganların kimliği ise henüz belirlenemedi.

Pazartesi gecesi yapılan saldırıda ise saldırganlar, dükkanın kepengine "Erdoğan'a ölüm", "Fransa Fransızlara ait" ve "Türklere ölüm" gibi ırkı ifadeler yazmıştı.

Saldırının ardından yoldan geçen vatandaşlar ise dükkan sahibine destek olmak amacı ile dükkanın kepengine "Bunu yazana yazıklar olsun. Yanınızdayız" ifadesini yazmışlardı.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'daki Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasakladığını aktarmıştı.

Etiketler : macron fransa türk düşmanlığı nantes
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