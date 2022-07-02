Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yattı, parayı alıp kaçtı
Kaynak: TRT Haber
Şili'de bir çalışan, maaşının 330 kat fazla yattığını fark edince, kayıplara karıştı. İşveren, paralarla kaçan çalışan hakkında dava açacak.
Maaşı yanlışlıkla yaklaşık 330 kat fazla yattı. 500 bin Peso yerine 165 milyon 398 bin 851 Peso aldı.
ŞİLİLİ ÇALIŞAN KAYIPLARA KARIŞTI
Gıda üretim tesisinde çalışan kişi, önce durumu işverenine bildirdi, farkı iade edeceğini söyledi. Ancak bir daha ortaya çıkmadı.
İşveren çalışan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
- Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yattı, parayı alıp kaçtı
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