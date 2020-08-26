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26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:48:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:48:00

Lübnan İsrail'in saldırılarını BM Güvenlik Konseyine şikayet edecek

Kaynak: AA

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Tel Aviv yönetiminin sınır bölgesindeki ihlalleri kınandı. Lübnan İsrail'in saldırılarını BM Güvenlik Konseyine şikayet edeceğini açıkladı.

Lübnan makamları, İsrail'in sınır bölgesine yönelik saldırılarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etme kararı aldı.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi toplantısı, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Başbakan Hassan Diyab ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri ele alındı.

İsrail saldırılarının kınandığı toplantıda, Tel Aviv yönetiminin sınır bölgesindeki ihlallerinin BMGK'ye şikayet edilmesi kararı alındı.

- LÜBNAN ORDUSU: İSRAİL ÇEVRECİ DERNEĞİN MERKEZLERİNİ HEDEF ALDI

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait helikopterlerin gece saatlerinde Lübnan topraklarındaki çevreci "Sonsuz Yeşil Derneği"ne ait merkezleri hedef aldığı belirtildi.

İsrail helikopterlerinden atılan 13 füzenin sınır hattının farklı bölgelerinde yer alan Derneğe ait noktalara düştüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun dün gece ayrıca sınır hattında 117 aydınlatma fişeği ve 100'e yakın havan atışı yapması sonucu bölgede yangınlar çıktı. Bu süre zarfında İsrail işgalindeki Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'nde onlarca patlama sesi duyuldu."

- İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine Lübnan tarafından ateş açılması üzerine helikopterlerin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Ordu, yaşanan olay nedeniyle bölgedeki İsraillilere bir süreliğine evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.

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