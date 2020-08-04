Lübnan'da büyük bir patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Lübnan'da büyük bir patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi geliyor.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu!

Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

LÜBNAN BEYRUT'TA PATLAMA NEDENİ

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

BAŞBAKAN HARİRİ OLAYI TAKİP EDİYOR

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

BEYRUT LİMANI'NDA YANGIN

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Patlama sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verilirken henüz net bir sayı belirtilmedi.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

VALİ, PATLAMAYI HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE BENZETTİ

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.