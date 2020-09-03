Kaddafi'nin kabilesi Hafter'e resti çekti

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03 Eylül 2020 Perşembe 17:51:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 17:51:00

Libya'nın Sirte kentinde Kazazife kabilesi Hafter'in 'diyet' teklifini reddetti

Kaynak: AA

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Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kabilesi Kazazife, ülkenin doğusundaki yasadışı silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Sirte'de öldürdüğü kabile mensubu genç için yaptığı 'diyet' teklifini kabul etmedi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, olaya ilişkin yerel basına açıklama yaptı.

General Dırah, "Racme'den (Bingazi'deki Hafter güçlerinin merkezi) gelen bir milis heyeti, Kazazife kabilesinden öldürdükleri Nasır Uveydat adlı genç için kabileye 300 bin dinar (yaklaşık 50 bin dolar) diyet teklif etti. Ancak kabile, tüm mensuplarının serbest bırakılmasını isteyerek bu teklifi reddetti." dedi.

SİRTE'DE HAFTER MİLİSLERİ İLE KAZAZİFE ARASINDA GERİLİM

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin de mensubu olduğu Kazazife kabilesi, ülkenin önde gelen kabilelerinden biri olarak biliniyor.

Sirte'de son günlerde Hafter'e bağlı yabancı paralı milisler ile Kazazife kabilesi mensupları arasında gerilim yaşanırken, 25 Ağustos'ta Hafter güçleri, kabileye mensup Nasır Uveydat adlı genci öldürmüş, bazı mensuplarını da alıkoymuştu.

Bunun üzerine Kazazife Kabile Konseyi, geçen hafta bir açıklama yayımlayarak, Halife Hafter’den desteğini çektiğini duyurmuş ve tüm kabile mensuplarına Hafter saflarından ayrılmaları çağrısı yapmıştı.

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