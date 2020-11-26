  • BIST
    1342.49
  • Dolar
    7,8848
  • Euro
    9,3983
  • Altın
    458,5970
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'da hastanenin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 268 bin 404'e çıktı
Lavrov'dan AB ülkelerine uyarı: Kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçin
Oktay: Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir
Vakıfbank sendikasyon kredilerinde yüzde 109 ile tek banka
Türkiye ve Katar arasında imzalar atıldı
Yerli ve milli koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı
FETÖ'cü alçaklara en ağır ceza! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet
Katar Emiri Al Sani Ankara'da
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye'den Fransa'ya Yukarı Karabağ tepkisi: Külliyen reddediyoruz
Koronavirüsün yeni bir etkisi daha ortaya çıktı
Bugün seçim olsa... İşte son anket sonuçları
Joe Biden ABD halkına söz verdi: Yeneceğiz
MGK'dan kritik mesajlar: Gerekli tüm adımlar atılacak
Öğretmene büyük ayıp!
Trump'tan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e özel af
Kalabalık alanlarda 4 gün boyunca denetim yapılacak
Trump: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz
Koalisyon güçleri: Kızıldeniz'deki terör eyleminin engellenmesi sırasında bir gemide hafif hasar olu...
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ruh sağlığı pandemisi yaşıyoruz
Bir günde 23 bin kez koku alıyoruz
Yeşim Salkım'a ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç'ün iki yıl hapsi isteniyor
26 Kasım 2020 Perşembe 18:07:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 18:07:00

Lavrov'dan AB ülkelerine uyarı: Kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçin

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pek çok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin başkalarıyla kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ile Rusya dışişleri bakanlıkları arasında Minsk'te yapılan toplantıda AB'ye ilişkin eleştirilerde bulundu.

AB ile ilişkilerin düşmanca tutumu nedeniyle kolay olmadığına dikkati çeken Lavrov, “Pek çok AB ülkesi, güçlü konumundan dolayı başkalarıyla kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçmiyor. Bu alışkanlık, karşılıklı saygı, eşit bir diyaloğu yeniden tesis etme olanaklarını sınırlıyor.” diye konuştu.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ortak basın toplantısında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin başka ülkelerin içişlerine müdahale etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Lavrov, “Bu ülkeler sözde renkli devrimlerin kirli yöntemlerini kullanmaya devam ediyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulandığını Belarus’ta görüyoruz." dedi.

Belarus’un, Rusya’nın müttefiki ve stratejik ortağı, halkının da “kardeş” olduğunu ifade eden Lavrov, Belarus’ta istikrar için yönetimin inisiyatifiyle yapılacak anayasa reformunun önemli bir aşama olacağını dile getirdi.

Almanya’nın son zamanlarda NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere karşı saldırgan yaklaşım sergilemede “lokomotif” haline geldiğini kaydeden Lavrov, Batı'nın insan hakları konusunda çifte standart sergilediğine işaret etti.

Lavrov, Fransa, Almanya ve Polonya’daki sokak gösterilerinde polisin şiddet kullanarak göstericileri dağıtmasına karşın hiç kimsenin ses çıkarmadığına dikkati çekti.

Belarus Dışişleri Bakanı Makey de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsan Hakları Konseyinde "Belarus meselesi" ile ilgili son olayların, haksız yaptırım tedbirlerinin, Avrupa Birliği tarafından durumun siyasallaştırıldığını açıkça gösterdiğini savundu.

Makey, Batı’nın insan haklarıyla ilgili konuları kötüye kullandığını ve çifte standart uyguladığını söyledi.

Ayrıca Makey, Avrupa Konseyi ile iş birliği programları konusunda Belarus ile anlaşma olmaksızın herhangi bir karar alınması halinde bu kuruluşla etkileşimi durduracaklarını dile getirdi.

Etiketler : Sergey Lavrov Belarus rusya ab ülkeleri
17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu

17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu
'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak

'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak
Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor

Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor
Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu

Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu
İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!

İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!
"Fasulye ve sırık"

"Fasulye ve sırık"
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'dan samimi açıklama: İnsanlara karşı mesafeliyimdir

Babil'in İlay'ı Birce Akalay'dan samimi açıklama: İnsanlara karşı mesafeliyimdir
İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı

İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı
Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu

Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER