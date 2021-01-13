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13 Ocak 2021 Çarşamba 20:26:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 20:27:00

Koronavirüs'ten iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (KOVID-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 66 milyonu geçti.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 66 milyon 27 bin 4 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 13 milyon 822 bin 761, Hindistan'da 10 milyon 130 bin 451, Brezilya'da 7 milyon 273 bin 707 ve Rusya'da 2 milyon 854 bin 88 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla KOVID-19 tespit edilen 2 milyon 218 bin 464 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 673 bin 936’ya, Kolombiya'da 1 milyon 646 bin 892’ye, Almanya’da 1 milyon 596 bin 600’e, Arjantin'de 1 milyon 527 bin 861’e, İngiltere'de 1 milyon 406 bin 967’ye, Meksika'da 1 milyon 168 bin 354’e, Polonya'da 1 milyon 147 bin 123’e ve İran'da 1 milyon 94 bin 388’e ulaştı.

Dünya genelinde 24 milyon 270 bin 609 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 92 milyon 274 bin 759’a ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 977 bin 146 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : korona virüs vaka sayısı dünya genel
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