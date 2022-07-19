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Körfez ülkeleri petrol üretiminde artış bekleyen Biden'ı Washington'a eli boş mu gönderdi?
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19 Temmuz 2022 Salı 11:59:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 12:00:00

Körfez ülkeleri petrol üretiminde artış bekleyen Biden'ı Washington'a eli boş mu gönderdi?

Kaynak: AA

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Biden yanlısı ABD medyası Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimini 13 milyon varile çıkaracağına ilişkin açıklamalarını ABD Başkanı için zafer olarak gösterdi, ancak durum pek öyle olmayabilir.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu temasları kapsamında ve petrol krizinin gölgesinde ziyaret ettiği Suudi Arabistan'dan beklentilerini karşılayacak sözler alamadan ayrıldı.

    Orta Doğu turuna 13 Temmuz'da İsrail'den başlayan Biden, Batı Şeria'yı da ziyaret ettikten sonra Suudi Arabistan'a geçerek burada 2 gün boyunca temaslarda bulundu.

    Biden, 16 Temmuz'da Cidde'de düzenlenen Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde 9 Arap ülkesinden liderlerle buluştu. Joe Biden özellikle petrol zengini Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin katıldığı bu zirveden piyasaları sakinleştirmek için petrol üretimini artırma çağrılarına yanıt bekliyordu.

    Ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını belirtti.

    Ancak Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 1 milyon varilden fazla artırarak günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim paylaşmadı.

    Suudi Arabistan dışında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan petrol üretimini artırma yönünde açıklama yapılmadı.

    Biden akaryakıt fiyatlarındaki artıştan endişeli

    ABD medyası genelde, Biden'ın Cidde'deki Arap zirvesi sırasında Körfez liderlerinden beklediği ölçüde petrol taahhüdü alamadığına işaret etti.

    Amerikan enerji piyasaları, Biden'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin temel amacının, Körfez liderlerinden daha fazla petrol üretmeye devam etmelerini istemek olduğunun ve böylece ABD'de gaz fiyatlarının düşmesini hedeflediğinin farkında.

    Biden, artan akaryakıt fiyatlarının ABD'de kasımda yapılacak ara seçimlerde kendisini aşağı çekmesinden endişe ediyor.

    Biden yanlısı medya Bin Selman'ın 13 milyon varil petrol üretimi sözünü zafer olarak yansıttı

    Biden yanlısı ABD medyası ise Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimini 13 milyon varile çıkaracağına ilişkin açıklamalarını ABD Başkanı için bir zafer olarak gösterdi. Ancak durum pek öyle olmayabilir.

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman 16 Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada söz konusu rakam için 2027 başını işaret etmişti. Dolayısıyla bu hedef için 4-5 yıllık bir dönem söz konusu.

    Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi şu an yaklaşık 11 milyon varil ve bunu hemen 12 milyon varile çıkarma gücüne sahip. Geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2027'ye kadar günde yaklaşık 13 milyon varil petrol üretim gücüne erişecek.

    Biden'ın elindeki son kart

    Bundan önce Biden'ın ara seçimleri başarıyla geçmesi gerekiyor. Beklentiler, Biden'ın yakıt sektöründe litre başına yaklaşık 18,4 sent tutarındaki verginin kaldırılması olarak gösterilen son karta başvuracağı yönünde.

    ABD Başkanı'nın enerji sektöründeki mücadelesi Körfez ülkeleriyle sınırlı kalmadı. Bunda Amerikan enerji şirketlerinin üretimlerinin de payı vardı. Biden, söz konusu şirketleri, zor bir küresel ekonomik durumda kâr etmekle suçladı.

    OPEC, 2027'ye kadar günlük ham petrol talebinin yaklaşık 105 milyon varil olacağını tahmin ediyor. Bu da üreticilerin talebi karşılamak için petrol endüstrisinde ek yatırımlara ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da 16 Temmuz'da petrol üretiminin artırılması yönünde basına yaptığı açıklamada, "Petrol tüketen ülkeler başta olmak üzere dünyanın her yerinden ortaklarımızı ve dostlarımızı dinliyoruz. Ancak günün sonunda OPEC+ piyasa durumunu takip ediyor ve ihtiyaç duyulduğunda enerji tedariki sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden Faysal bin Ferhan Suudi Arabistan
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