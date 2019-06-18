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18 Haziran 2019 17:30 | Salı

Katil Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Katil Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi ile Kefer Battih köyüne, kent merkezinin doğusundaki sanayi bölgesi ile Hama ilinin kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçeleri ile Zekat köyüne hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, İdlib merkezinin doğusundaki sanayi bölgesindeki hava saldırısında 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 234 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

AA

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