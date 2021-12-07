Kaşıkçı cinayeti zanlılarından Halid El Uteybi Paris'te yakalandı!

Fransız haber ajansı AFP'nin adli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı zanlının, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a kendi pasaportuyla seyahat etmeye hazırlandığı sırada sınır polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı bilgisi verildi.

REUTERS: ZANLININ TÜRKİYE'YE İADESİNE DAİR İŞLEMLER BAŞLATILACAK

Reuters haber ajansı da Uteybi'nin 15 kişilik infaz timinde yer aldığının değerlendirildiğine vurgu yaparak Fransız savcıların, zanlının Türkiye'ye iadesine dair işlemlere başlayacaklarını duyurdu.

UTEYBİ'NİN NE ZAMAN FRANSA'YA GİRİŞ YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.