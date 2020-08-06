Karadeniz ısınıyor! Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD uçağını önleme anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Karadeniz, bir kez daha ABD-Rusya gerginliğine sahne oldu.
Rusya sınırlarına doğru yaklaşan iki ABD keşif uçağı, Rusya'nın engellemesiyle karşılaştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, "Rus hava kontrol araçları, 5 Ağustos 2020'de Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına doğru uçan iki hava hedefini tespit etti." dedi.
ABD UÇAĞINA ÖNLEME
Yaşananların ardından Güney Askeri Bölge'den Su-27 savaş uçağı havalandırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin kamerasından çekilen ABD uçağını önleme anlarına ilişkin bir video paylaştı.
"RUS SINIRINI İHLALE İZİN VERİLMEDİ"
Açıklamada, "Hedefler, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirlendi." denildi.
Su-27'nin uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uyduğu belirtilirken, ABD uçaklarının Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği bildirildi.
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