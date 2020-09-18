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18 Eylül 2020 Cuma 15:20:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 15:20:00

Kapalı Maraş Yunan basınında: Konu çok ciddi, hayalet şehir açılacak

Kaynak: DHA

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Türkiye ve KKTC'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunan medyası 'Konu çok ciddi, açılacak' başlığıyla manşet attı.

KKTC'deki Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, 'Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak.' ifadelerini yer aldı.

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar Yunan medyasında yer aldı. Yunan medyasından Ta Nea gazetesi yayımladığı haberde "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete, Kapalı Maraş'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağı ileri sürdü.

"LAS VEGAS OLACAK"

Haberde,"Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz’in Las Vegas’ı gibi bir şey haline getirmek de var. Artık açıktır ki Ankara’nın projeleri, Ada’nın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dâhilindedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde, bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi.

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