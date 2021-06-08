Kanada Başbakanı Trudeau, Ontario'daki kazayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pazar günü Ontario'da bir adamın Müslüman bir aileyi öldürmek için yaptığı iddia edilen eylemleri "terörist saldırı" olarak nitelendirdi.

Trudeau, araç saldırısından duyduğu endişeyi dile getirerek, "Bu, topluluklarımızdan birinin kalbindeki nefretin motive ettiği bir terörist saldırıydı" dedi.

Pazartesi günü geç saatlerde aile tarafından yayınlanan bir bildiride, kurbanların 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Salman ve Afzaal'ın 74 yaşında olduğu belirlendi.