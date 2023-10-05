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05 Ekim 2023 Perşembe 08:49:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 08:49:00

Japonya'da uyku alarmı: 6 saatten az uyumayın

Kaynak: AA

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Japonya'da hükümet, yetişkinlere bir gecede en az 6 saat uyumalarını tavsiye etti.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı araştırmasında, ülke genelindeki erkeklerin yüzde 37,5'inin, kadınların ise yüzde 40,6'sının günde ortalama 6 saatten daha az uyuduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, bu hafta içi duyurulan taslak aşamadaki tavsiye raporunda, uyku süresinin ve kalitesinin geliştirilmesi için yetişkinlere bir gecede en az 6 saat uyumaları tavsiyesinde bulunuldu.

Uyku sürelerinin "alarm verici" olarak nitelendirildiği söz konusu raporda, yaş gruplarına göre tavsiye edilen uyku süresi farklılık gösteriyor.

Buna göre 1-2 yaş aralığına 11-14, 3-5 yaş aralığına 10-13, ilkokul öğrencilerine 9-12, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine de 8-10 saat aralığında uyku önerildi.

Bakanlık, hafta içinde kamuoyuna paylaşılan rapora son halini yıl sonuna kadar verecek.

OECD'nin 2021 araştırmasında da Japonya genelinde halkın, ortalama 7 saat 22 dakika uyuduğu ortaya çıkmıştı.

Bu oran, 33 ülke arasında en kısa uyku süresi olmuştu.

Uzmanlar günde 7 saat uyuyanların depresyon, kanser, kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıkları en az inmesi dolayısıyla, günde 6-8 saat uykunun yetişkinler için ideal olduğunu savunuyor

Etiketler : Japonya Sağlık Çalışma Japonya uyku yetişkin uyku sağlıklı uyku
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