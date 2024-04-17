İsrail'in insan hakları ihlalini Washington Post yazdı

Washington Post, 29 Ocak'ta Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından seyir halindeyken hedef alınan araçta ölüme terk edilen kız çocuğu Hind Receb ile akrabalarının maruz kaldığı saldırıya ilişkin incelenen uydu görüntüleri, kayıt, video ve fotoğraflardan oluşan analiz yayımladı.

Analizde, araçta yaralı olan Hind Receb ve 15 yaşındaki Leyan Hamade'ye yardım etmek için yola çıkan ve bir süre sonra haber alınamayan Filistin Kızılayına ait ambulansı İsrail'in vurduğu belirtildi.

Ambulansın üzerinde bulunan izlerin İsrail silahlarına ait olduğuna işaret edilen analizde, olay günü İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçların da saldırı bölgesinde olduğuna dikkat çekildi.

Analizi değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, analizin aksine İsrail'in, 29 Ocak'ta yaşananlar sırasında bölgede bulunmadığı açıklamasını yaptığını aktararak, "Washington Post'da yayımlanan bilgileri alıp İsrail'e tekrar durumu soracağız." dedi.

Hind Receb'in ölümünü "asla yaşanmaması gereken trajedi" şeklinde değerlendiren Miller, olaya ilişkin yapılacak kapsamlı soruşturmayı da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

KÜÇÜK KIZ 3 SAAT BOYUNCA ÖLMEMEK İÇİN YALVARMIŞTI

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiş ancak 6 yaşındaki Hind Receb ile sağ kalan 15 yaşındaki kız çocuğu Leyan Hamade, Filistin Kızılayını arayarak yardım istemişti.

Filistin Kızılayından paylaşılan ses kayıtlarında Leyan Hamade'nin, Kızılay yetkilisine "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." şeklindeki ifadelerinin ardından silah sesleri duyulmuş ve Hamade'nin sesi kesilmişti.

İsrail güçlerinin kuşatması ve işgali nedeniyle ulaşılamayan araçta Hamade'nin ölümünden sonra yaralı şekilde yalnız kalan 6 yaşındaki Hind Receb'e annesi telefonla ulaşmıştı.

Hind Receb, annesine, "Anne, Leyan öldü. Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum." demişti. Bu konuşmadan sonra Kızılay ekipleri ambulansla kız çocuğunun mahsur kaldığı aracı bulmak üzere yola çıkmış ancak ekipten de uzun süre haber alınamamıştı.

Akrabalarının cesetleriyle araçta kalan kız çocuğu, 3 saat boyunca telefonda konuştuğu Kızılay ekiplerine kendisini kurtarmaları için yalvarmıştı.

Hind Receb'in telefondaki Kızılay görevlisiyle konuşurken son sözleri "Beni gelip alacak mısınız? Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." olmuştu.

Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta Hind Receb ile yakınlarını kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden günlerdir haber alınamadığını duyurmuştu.

Küçük Hind Receb ile dayısı, eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenlerine 12 günün ardından 10 Şubat'ta İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası ulaşılmıştı.