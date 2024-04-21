İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı

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21 Nisan 2024 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 14:00:00

İsrail'in 198 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 34 bin 97'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 198 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 48 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının da 76 bin 980'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

GECE BOYU DÜZENLENEN SALDIRILARDA EN AZ 19 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Refah kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Refah kentine düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 9'u çocuk en az 16 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Refah'ın merkezinde bulunan Şabura kampındaki bir evi hedef alması sonucu bir aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 49 Filistinli öldürüldü, 76 bin 901 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'NIN GÜNEYİNDE 2 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Beyt Anun köyündeki bir kavşakta iki Filistinli üzerine yoğun ateş açtı.

İlk yardım ekiplerinin bölgeye girişinin engellendiği saldırıda, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Filistinlilerin cansız bedenlerini alıkoymaya devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybeden Filistinliler, El Halil'in kuzeydoğusundaki Sair kasabasından aynı aileye mensup.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir gencin çimento yığını arkasına saklanırken vurulduğu anlar kameraya yansıyor.

Olayın ardından bölgeye takviye ekip gönderen İsrail ordusu, Sair beldesinde Filistinlilerin evlerinde arama yapmaya başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda dün, 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 483 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : israil gazze saldırı can kaybı
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