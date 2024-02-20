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20 Şubat 2024 Salı 14:08:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 14:08:00

İsrail'de 7 Ekim'e ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarına yol açan "operasyonel başarısızlıkları" soruşturma kararı aldı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına yol açan operasyonel başarısızlıklar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim saldırılarıyla sonuçlanan operasyonel başarısızlıkların soruşturulması için askeri birimlere talimat verdiğini açıkladı.

Halevi'nin talimatı uyarınca ordunun Operasyonlar Direktörlüğü, Güney Komutanlığı, Gazze Tümeni ve Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Birim 8200'ü de dahil olmak üzere ilgili komutanlar, ay sonuna kadar ilgili birimlerinde soruşturmaya başlayacak.

Soruşturmaların, Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ederken yapılacağı için bir kaç ay süreceği öngörülüyor.

Ordu içinde yürütülecek soruşturmaların İsrail güçleri için operasyonel sonuçlar çıkarmayı amaçladığı ve ülke yönetiminin politikalarıyla ilgili olmadığı belirtildi.

Öte yandan Halevi'nin 7 Ekim'den sonra askıya alınan üst düzey askeri yetkililerin atamalarının başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, kasımda yaptığı bir konuşmada, İsrail ordusunun Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarında başarısız olduğunu ve Gazze'ye saldırılardan sonra her şeyin soruşturulacağını ifade etmişti.

Etiketler : israil aksa tufanı 7 ekim soruşturma
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